La direction et les syndicats de Brussels Airport Company, l'exploitant de l'aéroport de Zaventem, sont parvenus à un accord vendredi. La menace de grève a donc été écartée, annonce la CSC-Transcom. Le syndicat chrétien et la CGSP Télécom-Aviation envisageaient de mener une grève pour protester contre "une restructuration cachée", incluant la suppression d'emplois mais également le "déclassement" de travailleurs. En cas d'échec, les syndicats comptaient déposer un préavis de grève et mener ensuite des actions.

La direction et les syndicats sont finalement parvenus à un accord vendredi, indique le syndicaliste Bjorn Vanden Eynde (ACV-CSC). La direction a notamment promis que tout le personnel serait conservé, sans déclassement, et qu'un encadrement ainsi que des formations seraient mis en place pour les travailleurs qui changeront de fonction.

En début de semaine, l'exploitant de l'aéroport avait déjà assuré qu'il n'y aurait pas de licenciements. Le mécontentement des syndicats s'expliquait par l'annonce d'une nouvelle structure pour le département "Asset Management Construction", qui s'occupe des rénovations, des équipements et de l'entretien des bâtiments. Les effectifs de ce service augmenteront de 10% dans les prochains mois - via des embauches internes et externes - et certaines fonctions seront modifiées.

Brussels Airport Company a également annoncé que le chômage temporaire prendrait fin au plus tard début septembre. L'exploitant de l'aéroport a placé la plupart de son personnel au chômage temporaire en mars de l'année dernière lorsque la crise du coronavirus a paralysé le trafic aérien mondial.