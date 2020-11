Un Allemand sera bientôt à la tête de Brussels Airlines, la filiale à 100% de Brussels Airlines.

Le Belge Dieter Vranckx, qui a rejoint Brussels Airlines en mai 2018 en tant que CFO et Deputy CEO et qui remplit les fonction de CEO et CCO de Brussels Airlines depuis janvier 2020, change en effet de position au sein du Lufthansa Group et dirigera à partir du 1er janvier 2021 la compagnie aérienne Swiss, membre du Lufthansa Group et basée à Zurich.

Peter Gerber succédera à Dieter Vranckx au poste de CEO de Brussels Airlines. Sous réserve de la résolution en cours du conseil d'administration de SN Airholding, Gerber, qui est actuellement Chairman du Executive Board de Lufthansa Cargo AG, s'installera en Belgique à compter du 1er mars 2021. Outre la direction de la compagnie aérienne belge, il assumera également la fonction nouvellement créée de Lufthansa Group Chief Representative for European Affairs à Bruxelles.

"Au nom de tous les membres du Lufthansa Group Executive Board, je tiens à remercier Dieter pour son engagement exemplaire à guider Brussels Airlines dans les moments difficiles. La compagnie aérienne belge est sur la bonne voie pour un avenir financièrement sain", a expliqué Christina Foerster, membre du Lufthansa Group Executive Board.

"Avec Peter Gerber, un airliner et CEO très expérimenté prendra la relève de Dieter Vranckx. Avec Nina Öwerdieck, CFO de Brussels Airlines et Edi Wolfensberger, COO de la compagnie aérienne belge, Peter poursuivra la mise en œuvre du plan de redressement de la compagnie "Reboot Plus" et créera une Brussels Airlines forte, plus performante et compétitive, capable de faire face aux futurs vents contraires. En plus de son mandat de CEO, Peter représentera les intérêts de l'ensemble du Lufthansa Group au niveau européen", ajoute Christina Foerster.

« Ces derniers mois, Brussels Airlines a franchi des étapes importantes dans le cadre de son plan de redressement "Reboot Plus". À la fin de cette année, nous aurons accompli plus de 90% de notre restructuration. Le fait d'être déjà aujourd'hui plus efficace et mieux structuré que par le passé nous aide à gérer la crise actuelle », explique Dieter Vranckx, CEO de Brussels Airlines. « Avec un personnel extrêmement professionnel et engagé, Peter Gerber et mes collègues du Extended Management Board, mettront tout en œuvre pour que Brussels Airlines sorte de la crise plus forte qu'auparavant », a ajouté Dieter Vranckx.

« Brussels Airlines dispose de nombreux atouts, avec le management de Brussels Airlines et l'ensemble des 3.500 employés, je me réjouis de pouvoir tirer parti des forces de la compagnie tout en augmentant notre compétitivité et en rendant notre façon de travailler à l'épreuve du futur», a déclaré Peter Gerber, futur CEO de Brussels Airlines et Lufthansa Group Chief Representative for European Affairs à Bruxelles.

Né en 1964 dans la ville allemande de Gieβen (Hesse), Peter Gerber a étudié le droit et la gestion d'entreprise à Gieβen et Hagen. Il a également suivi un Senior Executive Programme à l'Université de Columbia à New York.

C'est en 1992 que Gerber a rejoint Lufthansa. Pendant sa carrière, il a occupé diverses postes de management. En juin 2009, il a été nommé au Executive Board de Lufthansa Cargo AG, responsable des finances et des ressources humaines. En juin 2012, Gerber est devenu membre du Executive Board de Lufthansa Passage Airlines, où il dirigeait les divisions des ressources humaines, de l'IT et des services.

Peter Gerber est Chairman du Executive Board de Lufthansa Cargo AG depuis mai 2014. En plus de ce rôle, Gerber occupe un mandat dans différentes sociétés et associations, comme un siège au Supervisory Board de Fraport AG et le poste de Chairman dans le IATA Cargo Advisory Council.