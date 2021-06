Klarna, un fournisseur suédois de services de paiement et d'achat, a obtenu un nouveau financement par actions de 639 millions d'euros, indique cette entreprise jeudi, quelques mois après une autre levée de fonds de 650 millions de dollars. Tout juste un an après le lancement de ses activités en Belgique, elle y compte 18.400 commerçants partenaires et 103.000 clients. La valorisation de Klarna s'élève désormais à 45,6 milliards de dollars, ce qui en fait la fintech privée la plus valorisée en Europe et la deuxième au monde, souligne-t-elle.

Son application mobile est utilisée par 90 millions de clients, dont 18 millions aux Etats-Unis, et plus de 250.000 commerçants dans 17 pays différents.

L'entreprise avait lancé ses activités en Belgique en juin 2020 avec son offre appelée "Paiement dans 21 jours", qui permet d'acheter en ligne et de ne payer qu'après réception des articles. Depuis lors, 18.400 commerçants et 103.000 clients y utilisent déjà Klarna.

Dans le courant de cette année, la fintech entend se déployer sur de nouveaux marchés, à l'image de la France, qui vient d'être lancée cette semaine et qui, selon l'entreprise suédoise, a le potentiel de devenir le plus grand marché du commerce électronique en Europe, avec une valeur estimée de plus de 185 milliards de dollars d'ici 2024.