Baromètre des vacances : Une destination bondit à la deuxième place, dépassant l'Espagne Entreprises & Start-up Anne Masset

© Shutterstock

Pour un Belge sur deux (54 %), la pandémie de Covid-19 et les mesures sanitaires qui en découlent ont eu des répercussions sur leurs projets de voyage et quatre Belges sur dix regrettent de ne pas avoir déjà pu se rendre à l’étranger pour les mêmes raisons. Plus précisément, “les voyageurs craignent que le Covid-19 entraîne la fermeture des bars, hôtels et restaurants, s’inquiètent des quarantaines obligatoires, d’une recrudescence du virus ou de ne pas être capables d’effectuer leurs activités habituelles”, indique Europ Assistance dans son 20e baromètre des vacances publié jeudi.