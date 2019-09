Le ministre Pierre-Yves Dermagne (PS) va écrire à Nethys. Pour l’heure, il n’est pas question encore de l’envoi d’un commissaire spécial. Un envoi que les membres Écolo du CA d’Enodia réclament avec force.

Lundi matin, avant le débat consacré à la déclaration de politique régionale (DPR), un incident s’est produit au Parlement wallon. Le PTB, par la voix de son chef de groupe, Germain Mugemangango, a exigé la tenue rapide d’une commission des Pouvoirs locaux chargée de faire la clarté sur les ventes par Nethys (filiale de l’intercommunale Enodia, ex-Publifin), de Voo et de Win (La Libre du 16/09/2019). Après quelques atermoiements, on apprenait que cette commission se réunirait jeudi. Des demandes d’audition (Moreau, Targnion, etc.) ont été faites. Mais, ne s’agissant pas d’une commission d’enquête, il n’est pas certain qu’elles aboutissent. Par ailleurs, une information circulait lundi matin. Elle laissait entendre que le nouveau ministre des Pouvoirs locaux, Pierre-Yves Dermagne (PS), s’apprêtait à envoyer un commissaire spécial chez Nethys.

(...)