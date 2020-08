La fréquentation est en hausse depuis la reprise des vols non-essentiels le 15 juin mais reste néanmoins 80,8% en dessous de celle enregistrée en juillet 2019. Selon Brussels Airport Company, ce résultat reflète l'envie de nombreux belges de partir en vacances à l'étranger mais également l'incertitude liée aux changements fréquents de la situation sanitaire dans plusieurs régions européennes.

"Les chiffres du mois de juillet sont en ligne avec nos prévisions", ajoute son CEO Arnaud Feist. "Nous avons, ensemble avec nos partenaires, travaillé dur pour attirer à nouveau les passagers, les informer sur l'offre disponible et les sensibiliser aux différentes mesures sanitaires en vigueur au sein de notre aéroport."

Au total, l'aéroport a enregistré 303.222 passagers au départ et 221.800 à l'arrivée. Le nombre de passagers en transfert a lui baissé de 92,3%.

Le fret, et en particulier le full cargo, a poursuivi sa progression avec une hausse de 9,9% des volumes de fret aérien en juillet. Un résultat "bien plus positif" que la tendance globale car, à l'échelle mondiale et européenne, le fret aérien continue de baisser, souligne Brussels Airport Company.

Le nombre total de mouvements de vols a par ailleurs diminué de 63,7% en juillet par rapport à la même période l'année dernière. Il a atteint 8.201, contre 22.599 en juillet 2019.

En ce début août, 120 destinations sont proposées à Brussels Airport par une quarantaine de compagnies aériennes.