Duel inédit au tribunal de l'entreprise de Bruxelles Entreprises & Start-up Ariane van Caloen

© Shutterstock

Cela n’était plus arrivé depuis très longtemps. Ce mercredi, deux candidats se présentent à l’élection du nouveau président consulaire du tribunal de l’Entreprise de Bruxelles. Il s’agit de Reginald d’Hoop, économiste de formation et chef d’entreprise, et Mohamed Meyahed, expert-comptable qui a complété sa formation de graduat en comptabilité par un master en géopolitique. L’élu remplacera Alain Berlinblau, commerçant de 72 ans, qui est président depuis 24 ans et a atteint la limite d’âge. Et qui n’a jamais dû se battre pour être réélu.