"L'économie sociale a le vent en poupe et va compter parmi les outils de relance de la Wallonie et de l'Union Européenne sachant que des plans sont en passe d'être approuvés pour l'ensemble de ses Etats membres. Cela fera partie des étapes de reconstruction économique et sociale, sachant que les entreprises d'économie sociale sont celles qui se sont le mieux adaptées durant la crise liée au coronavirus", relève la ministre Morreale.

Ce sont ainsi 16 millions d'euros qui sont prévus dans le plan de relance de la Wallonie en vue de soutenir la création, la croissance et l'innovation sociale des entreprises d'économie sociale, de les aider à se professionnaliser, d'accroître leur visibilité et de promouvoir ce modèle économique. Cinq secteurs clés ont été identifiés : l'énergie, l'économie circulaire, les circuits courts, le logement social et la culture.

Promouvoir l'économie sociale auprès des jeunes

On dénombre en Wallonie 6 500 entreprises et associations d'économie sociale. Ce qui représente un emploi sur huit. Si ce nombre est stable sur les quelques dernières années, on constate que ces entreprises ont tendance à grandir. "Et si on compare avec d'autres entreprises, sur cinq ans, on remarque que le taux de survie est plus élevé. Ce qui est important quand de l'argent public est injecté dans ces sociétés car non seulement elles remplissent un rôle sociétal mais aussi elles engagent des personnes qui ne sont pas toujours hautement qualifiées", poursuit la ministre.

Selon un sondage réalisé par ConcertES, plateforme de concertation des organisations représentatives de l'économie sociale en Belgique francophone, l'économie sociale est une notion assez floue pour les plus jeunes. Raison pour laquelle la Wallonie a dégagé un budget afin de mener une campagne de promotion de l'économie sociale à destination de la tranche d'âge 18-35 ans afin d'informer sur les outils existants. Parmi ceux-ci, citons W.Alter qui soutient financièrement, à ce jour, environ 140 entreprises d'économie sociale, principalement des sociétés coopératives.

Cette campagne sera menée en deux vagues, dont la première est désormais lancée, et prendra la forme d'affiches mettant en lumière les fondamentaux de l'économie sociale et de spots radio ainsi que des messages sur les réseaux sociaux.