L’Horeca, un secteur lourd : 60 000 entreprises actives en Belgique réalisant un chiffre d’affaires de 18 milliards d’euros, avec 180 000 salariés directs et 60 000 indépendants. Un secteur morcelé et d’autant plus difficilement abordable qu’il est composé de trois segments - les hôtels, les restaurants et les cafés - qui ne vivent pas les mêmes réalités, voire qui n’ont pas les mêmes clients. Plutôt internationaux pour les hôtels, plutôt nationaux pour les cafés et restaurants ; mobiles pour les bars, statiques pour les restaurants ; avec ou sans terrasse, etc.

Ce secteur, qui a été le premier à fermer ses portes (le 13 mars) et sera le dernier à les rouvrir (sans doute le 8 juin, peut-être avant), est, sans surprise, lourdement touché par la crise : les pertes quotidiennes de chiffre d’affaires se montent à 49 millions d’euros et 96 % de l’emploi est en chômage pour force majeure ou bénéficie du droit passerelle.