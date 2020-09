Tout d'abord, il faut savoir qu'il existe actuellement 8 parcs Legoland dans le monde: 3 en Europe (Günzburg en Allemagne, Billund au Danemark, Windsor au Royaume-Uni), 3 en Asie (Nagoyan au Japon, Iskandar en Malaisie, Dubai aux Émirats arabes unis) et 2 aux USA (Carlsbad en Californie, Winter Haven en Floride). Le parc le plus proche de la Belgique est donc celui de Günzburg en Allemagne.



Ouvert depuis 2002, le parc s'étend sur 43 hectares et est situé dans la petite ville de Günzburg entre Munich et Stuttgart.



Prix du billet



Un billet coûte 39,50€, prix valable pour tous les visiteurs à partir de 3 ans. L'entrée est gratuite pour les enfants en dessous de 3 ans.

Hébergements



Comme dans de nombreux parcs d'attractions, il est possible de séjourner à proximité du parc, et les possibilités sont assez nombreuses. Tout d'abord la place de camping: il s'agit simplement d'un emplacement. Vous devez donc amener votre tente, caravane ou camping-car. Le prix est de 32€ par nuit.

Toujours dans le parc, on retrouve les maisons à thèmes. Pour une nuit dans une de celles-ci, pour 4 personnes, il faudra débourser au minimum 247€. Pour 25€ en plus, vous pouvez choisir le thème de votre chambre (pirate, chevalier ou pilote de course).



© D.R.



Une autre possibilité d'hébergement, c'est le château fort. Un des points centraux du parc. Pour une nuitée dans le château fort pour 4 personne, cela vous coûtera 307€.



© D.R.

© D.R.

Le "village" où se trouve les hébergements contient également plusieurs restaurants, un parcours de mini-golf ou encore plusieurs aires de jeux pour les enfants.



Les hébergements cités se situent tous à 10 minutes à pied du parc, sont composés de nombreux modèles de LEGO et permettent de vivre une expérience immersive. Il existe aussi des autres possibilités d'hébergements, plus "traditionnels" et plus loin du parc.



Le Parc

Le parc est composé de plusieurs parties avec notamment des attractions, des reproductions de villes et monuments connus (Venise, Berlin etc...) mais aussi des zones thématiques comme "Ninjago World" ou encore "Le pays des Pharaons", le tout à la sauce LEGO évidemment. Parmi les attractions, on peut retrouver des montagnes russes ou encore des parcours interactifs à bord de trains. En général, les attractions sont assez légères et conviennent aux jeunes adolescents.



Il vous sera aussi possible de vous balader dans un train LEGO pour contempler toutes les sculptures du parc.

© D.R.



Il y a enfin des magasins dans lesquels vous pouvez retrouver des milliers de pièces différentes.