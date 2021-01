Brasseurs Belges est l’une des plus anciennes associations professionnelles au monde et regroupe presque toutes les brasseries du pays. Fort d’une vingtaine d’années d’expérience dans le secteur brassicole, Krishan compte bien mettre ses compétences au service des brasseurs, durement touchés par le coronavirus et pourtant cruciaux pour l’économie belge.

Pendant ses vingt années de carrière, Krishan Maudgal a occupé différents postes de management pour Alken Maes et la brasserie d’Affligem. Il exerce des activités de consultance depuis 2011 pour le secteur brassicole. De plus, il est responsable, en collaboration avec les Brasseurs Belges, du projet Beer Experience à la Bourse de Bruxelles.

"Ma priorité pour les prochains jours et semaines est de multiplier les contacts avec nos membres, nos parties prenantes telles que les fédérations HoReCa, ainsi que les décideurs politiques. Les brasseurs et les cafés, piliers de notre patrimoine puisque la culture belge de la bière a même été reconnue par l’Unesco, souffrent énormément de la crise actuelle et ont plus que jamais besoin de perspectives", déclare Krishan Maudgal.

Le nouveau directeur prendra ses fonctions le 1er février, succèdant ainsi à Nathalie Poissonnier, qui dirigeait la fédération depuis septembre 2018.