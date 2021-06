La start-up lancera d'abord ses activités en Flandre. Elle s'adresse aux clients qui ne s'y retrouvent plus dans l'enchevêtrement actuel du marché de l'électricité et du gaz. Derrière elle, on retrouve d'anciens employés et le capital de Luminus, le numéro deux du marché belge. Energie.be commencera à fournir de l'électricité et du gaz naturel aux particuliers et aux PME cette semaine, en Flandre uniquement. La Wallonie pourra bénéficier de cette nouvelle offre au quatrième trimestre de cette année, tandis que Bruxelles suivra peut-être plus tard.

Le groupe cible du nouveau fournisseur est constitué des personnes qui ne s'y retrouvent plus sur le marché de l'énergie, car il est trop complexe et peu clair. "Il y a un grand nombre d'usagers qui ne veulent pas consacrer du temps à leur contrat énergétique, mais veulent une garantie de prix bas", explique le cofondateur Tom Van Den Bosch.

Energie.be dit vouloir créer plus de transparence avec un tarif bon marché pour l'électricité et un autre pour le gaz naturel. "Ce n'est pas le tarif le moins cher du marché mais, à long terme, nous voulons être la meilleure offre", poursuit Tom Van Den Bosch. Il s'agit d'un tarif variable en ligne pour de l'électricité verte belge.

Le nouveau fournisseur d'énergie n'a pas voulu préciser le nombre de clients visé.

Ses fondateurs sont Tom Van Den Bosch et Bart Feyen, tous deux anciennement liés à Luminus. Le numéro deux du marché belge de l'énergie est d'ailleurs également actionnaire majoritaire d'Energie.be. "Mais nous poursuivons une voie indépendante", assure Tom Van Den Bosch.

L'entreprise s'est développée "au sein de notre incubateur", confirme-t-on chez Luminus.