Un nouvel outil pour évaluer en quelques clics le potentiel d'un projet commercial Entreprises & Start-up Van Campenhout Patrick

© Shutterstock Des plans précis permettent de visualiser les commerces existants.

Au premier coup d’œil, il y a des données réellement intéressantes. Les données sont notamment relatives à l’offre commerciale des quartiers bruxellois riches en magasins, au profil des chalands, des clients, aux flux de piétons, aux marchés et aux tendances par quartier. On y trouve aussi un monitoring mensuel des faillites, des statistiques sur la démographie des entreprises, et de l’information sur l’export bruxellois.