Les pilotes de Brussels Airlines veulent réduire drastiquement (et temporairement) leur salaire pour sauver l’emploi. La proposition a été accueillie froidement par la direction qui préfère des mesures "structurelles". Le métier de pilote n’est plus recherché comme auparavant.

Une éternité semble être passée. Il y a un peu plus de deux ans, Ryanair devait annuler des milliers de vols à cause d’un manque de pilotes dans ses avions. À l’époque, les commandants de bord s’arrachaient à prix d’or parmi les différentes compagnies, certains transporteurs chinois allant même jusqu’à leur offrir des salaires supérieurs à 300 000 euros annuels. Avec la crise du Covid-19, qui touche très durement l’aérien, la situation a radicalement changé. De pénurie de pilotes, on est passé à un large surplus : depuis plusieurs semaines, les compagnies aériennes, à l’arrêt pour la plupart, annoncent des licenciements en masse.