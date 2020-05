L’État belge et Lufthansa ne sont pas encore arrivés à un accord sur une aide pour éviter la faillite de Brussels Airlines.

Ils se sont quittés en promettant de se revoir. La rencontre entre la Première ministre Sophie Wilmès, accompagnée des ministres De Croo et Muylle et le patron de Lufthansa, Carsten Spohr, a donné lieu à un "début de rapprochement" entre les points de vue. Le gouvernement fédéral est prêt à aider Brussels Airlines, la filiale belge de Lufthansa. Mais il pose des garanties de "croissance rentable, responsable du point de vue écologique et offrant des perspectives d’emploi" à cette aide estimée à au moins 290 millions d’euros. Les négociations vont se poursuivre. Le tour du dossier en trois questions.