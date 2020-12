Le groupe informatique Cegeka et l'opérateur télécom B2B Citymesh annoncent une alliance stratégique inédite pour devenir le quatrième opérateur national belge. Une annonce qui risque de bousculer le marché, entre les mains de Proximus, Orange et Telenet/Base. Cependant, l'acteur devrait être actif en B2B, donc uniquement accessible pour les entreprises et non pour les particuliers.

"La collaboration stratégique entre Cegeka et Citymesh représente une opportunité unique en matière de connectivité pour l’industrie. Les deux parties soulignent la nécessité de développer plus de solutions de connectivité mobile dans l’industrie et adaptées aux entreprises", indique un communiqué commun des deux entreprises.

"Ce partenariat répond à cette situation avec comme atout la convergence réelle entre les télécommunications et l’IT. Les deux entreprises sont donc très complémentaires l’une de l’autre", commente pour sa part Stijn Bijnens, le CEO de Cegeka. "Cette union des forces créera le quatrième opérateur national, c’est-à-dire le premier véritable opérateur industriel".

Objectif 5G

Pour rappel, Cegeka avait déjà obtenu des licences provisoires pour la 5G en juillet dernier. "Citymesh est spécialisée dans la connectivité sans fil depuis 15 ans déjà. Cette connectivité garantit que les applications de nos clients peuvent être utilisées de manière fluide, fiable et sûre", précise le communiqué.

L'objectif de l'alliance est donc de développer le réseau 5G afin de devenir un acteur incontournable pour les entreprises à l'avenir. "La véritable force des réseaux privés 5G pour le marché B2B réside dans la virtualisation des infrastructures, les outils d’IA pilotés par les infrastructures Edge et Cloud", précise le communiqué.

