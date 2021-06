Un tiers des Belges télétravailleront à domicile chaque semaine Entreprises & Start-up Ariane van Caloen

Le confinement a permis de faire apprécier le télétravail à tous ceux qui ne le pratiquaient pas ou peu. Il ressort en effet de l’étude de SD Worx dont La Libre a eu la primeur qu’un tiers des Belges continueront à travailler à domicile chaque semaine (minimum un jour par semaine) : moins de 5 % travailleront à domicile en permanence, 18,9 % plusieurs jours par semaine et 10 % un jour par semaine. Avant la crise, ce chiffre (d’une fois par semaine ou plus) s’élevait à 16,9 % ; la disposition à travailler à domicile a donc presque doublé. Au Royaume-Uni et aux Pays-Bas, elle est même encore plus élevée.