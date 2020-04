L'Etat doit-il intervenir financièrement pour sauver Brussels Airlines et les autres compagnies aériennes belges, durement touchées par la crise du coronavirus ? "Ce n'est pas le premier secteur auquel on pense pour une aide d'Etat, lance le député fédéral Ecolo Gilles Vanden Burre. L'aérien est l'un des principaux émetteurs de CO2. Il amène une frénésie de déplacements ainsi que de la pollution en tout genre. On pense aussi à la qualité de vie dégradée de tous ceux qui habitent aux alentours des aéroports".

En ce qui concerne plus spécifiquement Brussels Airlines, le député estime que ce sont d’abord les fonds propres de la maison-mère, le groupe allemand Lufthansa, qui doivent être sollicités. "C’est un groupe colossal qui a beaucoup de ressources. Nous ne pensons donc pas que le citoyen belge doit être mis à contribution ».

Si le secteur devait toutefois bénéficier d’aides publiques (NDLR : ce qui semble bien parti), Ecolo, qui a voté sa confiance au gouvernement fédéral actuel tout en ne faisant pas partie, veut que celles-ci soient octroyées moyennant des conditions "extrêmement fermes". "Il n'y a pas de raison de continuer à avantager fiscalement ce secteur, poursuit l'élu qui plaide pour une taxe sur le kérosène des avions. "Idéalement, cette taxe devrait être votée au niveau européen. Mais si cela ne bouge pas, nous voulons la mettre en place au plus vite au niveau belge".

Moins de 1000 kms: le train

Pour Gilles Vanden Burre, il est primordial que le secteur aérien se transforme "en profondeur". "Les compagnies aériennes doivent atteindre les objectifs environnementaux des accords de Paris. C’est le minimum." Cette transformation doit passer par des avancées technologiques, permettant des trajets moins polluants, mais aussi par une diminution du nombre de vols,selon lui. "Il est insensé qu’il y ait encore quatre vols par jour entre Bruxelles et Amsterdam. Au niveau européen, on doit favoriser le train sur les trajets de moins de 1000 kms".

Selon l'Ixellois, le secteur du transport aérien ne sera plus du tout pareil à la sortie de la crise. "La situation était devenue intenable pour la planète. Il faudra garder un certain degré de transport aérien, mais il sera moins présent à l’avenir, au contraire du train qui devrait prendre davantage de place". Ecolo estime ne pas profiter de la crise pour imposer ses idées. "Ce message, nous le faisons passer depuis des années. Par contre, on constate qu’il est de plus en plus relayé, y compris chez nos adversaires politiques : personne ne veut revenir au modèle qui prévalait avant la crise du coronavirus. Il faut donc changer ce modèle". L’élu l’affirme : il n’oppose pas les emplois à la planète. "Le secteur aérien a besoin d’une transition forte. Il ne va pas disparaître, mais il doit se réinventer, innover. Il existe des projets de vols "zéro émission". Ce n’est pas farfelu".

Enfin, Gilles Vanden Burre voit d’un bon œil cette "reprise en main du secteur aérien" par les États un peu partout en Europe. '"Il faut une réponse politique forte en terme environnemental, social, mais aussi en terme de qualité d’emplois. Il y a eu des abus dans certaines compagnies low cost".