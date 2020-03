L'information vient de nous être communiquée par Laurent Hublet (à gauche sur notre photo), CEO du campus numérique bruxellois BeCentral et l'un des trois initiateurs du projet (avec les entrepreneurs Sébastien Deletaille et Frédéric Pivetta, au centre et à droite sur notre photo): dans le contexte de l’épidémie du coronavirus, la Ministre de la Santé Publique Maggie De Block et le Ministre de l’Agenda numérique et de la Protection de la Vie privée Philippe De Backer ont décidé de mettre en place une “Data Against Corona Taskforce”, dont l'ambition d'aider le gouvernement fédéral à prendre de meilleures décisions.