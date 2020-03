Une application pour suivre les malades, atteints du coronavirus, confinés à domicile © Shutterstock Entreprises & Start-up Vincent Slits

A l’initiative de The Faktory, une alliance de développeurs bénévoles, qui inclut notamment les Réseaux Santé Wallon et Bruxellois, vient de mettre au point une application “gratuite et fiable de surveillance des patients covid-19 à domicile”.