Exit donc les Nicole Kidman, Uma Thurman et autre Penélope Cruz… ces femmes fatales qui, lors des précédentes campagnes Schweppes, surjouaient l’ambiguïté en clôturant leur prestation par ce fameux slogan castrateur Vous vous attendiez à quoi ? En 2021, le Tonic, on l’aime comme ça, dira-t-on pour paraphraser la signature de la campagne de TBWA. Et ce nouveau slogan I like it like that, ça tombe bien, c’est aussi le titre de la chanson de Pete Rodriguez, réorchestrée par la chanteur colombien Vanny Jordan, qui illustre le spot réalisé par Romain Chassaing.