D’ici 2028, la France va construire un nouveau canal de 107 kilomètres entre les entités de Compiègne dans l’Oise et Aubencheul-au-Bac dans le Nord. Ce chantier du siècle, qui va nécessiter de construire 60 ponts et 7 grandes écluses, pour la région Hauts de France va avoir un impact considérable sur l’économie et le transport en Belgique. Le premier coup de pelle est prévu durant le courant de ce mois de mai.