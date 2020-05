La Belge Julie Van Ongevalle quitte l'entreprise cosmétique américaine Estée Lauder pour Sanofi.

Elle a été nommée vice-présidente exécutive santé grand public, a annoncé vendredi le géant pharmaceutique français. Julie Van Ongevalle, actuellement présidente de la marque Origins, une division d'Estée Lauder basée à New York, succédera à Alain Main.

"Avec plus de 20 ans d'expérience internationale, Mme Van Ongevalle a largement démontré sa capacité en matière de développement de marques, de l'identification des opportunités de croissance jusqu'au développement et la mise en œuvre de stratégies de croissance durable et profitable. Sa connaissance approfondie des consommateurs et du digital sera essentielle pour bâtir une entité santé grand public agile et autonome", se félicite Sanofi.