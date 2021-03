Le Belge consomme de plus en plus de produits végétariens, et la tendance est encore à la hausse pour 2021 Entreprises & Start-up Patrick Dath-Delcambe

© Shutterstock Garden Gourmet propose des alternatives à base de végétaux qui ressemblent à de la viande ou du haché.

Depuis le début de la pandémie, voilà déjà un an, le Belge est bien plus sensible à ce qu’il mange : les ventes des produits végétariens ont bondi de 24 % sur l’ensemble de 2020, contre des croissances comprises entre 5 et 8 % les années précédentes. La tendance se maintient depuis janvier avec une hausse de 15 % cette fois... “Le Belge a envie de manger plus sain et de manière plus responsable”, souligne à cet égard Arthur Duquesne de la Vinelle, Brand Manager de Garden Gourmet (groupe Nestlé), dont la croissance des ventes était à deux chiffres bien avant la crise sanitaire.