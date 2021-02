Assez peu connue du grand public, l’association non gouvernementale(pour) lutte contre l’utilisation d’enfants dans les conflits armés et pour leur réinsertion dans la vie civile. Présente sur le terrain en République Démocratique du Congo, mais aussi en Colombie, au Sri Lanka et en Ouganda, où elle se targue d’avoir réalisé plus de 70 projets dans ces trois pays depuis 2013.