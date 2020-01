Entreprises & Start-up Une entreprise belge lance les congés payés illimités Raphaël Meulders

Jonckers, active dans la traduction, supprime la limitation du nombre de jours de congé pour ses employés. Son patron, Geo Janssens, assume ce choix : "On veut que nos employés prennent plus de congés payés". L’idée est aussi d’attirer et garder les talents dans un secteur ultraconcurrentiel.