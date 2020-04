Le groupe d'investissement d'État chinois CITIC a racheté la majorité des parts du plus important groupe de presse tchèque, Médea, indique sur son site internet la radio publique Radio Prague.

Ce rachat, qui aurait pu passer inaperçu sans le site de surveillance des médias Hlídací Pes, "réveille à nouveau les craintes de tentatives de Pékin d'influencer le discours médiatique le concernant et de faire valoir ses intérêts", relève le service public. Jusqu'alors actionnaire minoritaire du groupe de presse Médea (30%), le groupe d'investissement chinois, une société d'État, vient donc de racheter 57% des parts, via sa société Rainbow Wisdom Investment, créée pour les investissements de la Chine en République tchèque.

Selon le site de surveillance Hlidaci Pes, "ce rachat ouvre à la société d'État chinoise une voie royale d'influence sur le marché des médias tchèques: ceux-ci sont en effet largement dépendants des revenus de la publicité, or le groupe Médea est le principal acteur du pays dans le domaine, intermédiaire incontournable entre les entreprises et les médias". Médea gérerait chaque année pour 3 milliards de couronnes tchèques de budget publicitaire, soit plus de 100 millions d'euros. "Ainsi l'attribution des publicités en fonction de la position des médias sur la Chine est une des principales choses à craindre", selon le site.

Deux personnages d'influence seraient les chevilles ouvrières de ce rachat: un ancien ministre de la Défense et un proche conseiller du président pro-chinois Milos Zeman. Ils se sont tous les deux rendus en Chine en mars, alors que les vols commerciaux étaient déjà suspendus en raison de la pandémie de Covid-19. Le but officiel du voyage était notamment de proposer une aide à la Chine dans la lutte contre l'épidémie, mais le gouvernement tchèque avait indiqué n'avoir pas été mis au courant de cette visite.

La nouvelle s'inscrit dans un contexte où les services de contre-espionnage tchèque mettent en garde contre l'intensification des activités des services de renseignement chinois en République tchèque et contre les stratégies mises en œuvres par Pékin pour influencer le discours concernant la Chine.