Il y a deux ans, Benjamin Zimmer avait secoué le cocotier de la "Start-up Nation", si chère au président français Emmanuel Macron, en publiant, avec Nicolas Menet (directeur de Silver Valley, en région parisienne), l’ouvrage Start-up, arrêtons la mascarade. Contribuer vraiment à l’économie de demain. "Quand on creuse un peu, on s’aperçoit qu’on crée beaucoup de start-up qui ne servent à rien", s’agaçaient les deux auteurs, qui sont eux-mêmes des entrepreneurs.

Benjamin Zimmer est de retour avec un nouvel ouvrage, corédigé, cette fois, avec Claire-Agnès Gueutin, autrice de plusieurs essais de vulgarisation économique et fondatrice des éditions ContentA : Une entreprise responsable et rentable, c’est possible. Nous avons interrogé Benjamin Zimmer, cofondateur et CEO de Silver Alliance, plateforme collaborative et filiale de Oui Care, le leader des services à la personne en France.