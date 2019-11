Un travailleur belge sur quatre a déjà accepté une proposition d’emploi malgré un mauvais pressentiment. Avec des conséquences importantes, puisque huit sur dix d’entre eux se disent malheureux et la moitié ont finalement démissionné. "C’est énorme", estime Iris Houtaar, associate director chez Robert Half, qui publie les chiffres de son étude réalisée auprès de 1 000 Belges dans le cadre de son Guide des salaires 2020, dont La Libre a pu prendre connaissance en primeur. "Près de la moitié de ces travailleurs démissionne dans un délai de six mois à un an. C’est rapide mais c’est sans doute parce qu’ils trouvent facilement un autre job."