La compagnie aérienne à bas coûts IndiGo a signé une commande de 300 Airbus de la famille des monocouloirs A320 neo, "l'une des plus importantes" jamais passée à l'avionneur européen, a annoncé Airbus dans un communiqué.

Le montant de cette commande géante, qui comprend des A320 neo, des A321 neo et des A321XLR n'a pas été divulgué mais s'élève à au moins 33,2 milliards de dollars selon le prix catalogue 2018, le dernier communiqué par l'avionneur.

Avec ce nouveau contrat, IndiGo a désormais 730 appareils de la classe A320 neo dans son carnet de commandes.

Depuis sa première livraison d'un A320 neo en mars 2016, IndiGo utilise la plus importante flotte de cet appareil, avec 97 A320 neo. Elle dispose également de 128 A320 ceo, de conception plus ancienne.

L'A321XLR, dont elle a passé commande pour un nombre non précisé, est un monocouloir à très long rayon d'action, capable de parcourir 4.700 miles nautiques (8.700 km). Son lancement a été annoncé lors du salon aéronautique du Bourget en juin.

"Cette commande constitue un jalon important" car elle permettra de "renforcer la connectivité aérienne en Inde, ce qui stimulera à son tour la croissance économique et la mobilité", s'est félicité le patron d'IndiGo Ronojoy Dutta, cité dans le communiqué.

Egalement cité dans le communiqué, le président exécutif d'Airbus Guillaume Faury s'est de son côté dit "reconnaissant de ce vote de confiance car cette commande confirme que les appareils de la famille A320 neo sont les avions de choix sur les marchés les plus dynamiques de la croissance aéronautique".

Leader sur le marché indien

IndiGo est aujourd'hui largement en tête du marché aérien indien après la faillite de sa rivale Jet Airways, qui était jusqu'à peu la deuxième compagnie aérienne du géant d'Asie du Sud en parts de marché.

Le nombre de passagers aériens en Inde a été multiplié par six au cours de la dernière décennie, la classe moyenne profitant de meilleures connexions et de vols moins chers. Une croissance qui devrait faire du secteur aérien du pays le troisième plus vaste au monde d'ici 2025.

A la fin septembre, Airbus avait enregistré plus de 6.650 commandes fermes de 110 clients pour les avions de la famille A320 neo.