Umicore s'attend à une "performance solide" cette année malgré un contexte de marché "compliqué et sans précédent", indique le groupe spécialisé dans la technologie des matériaux et le recyclage lundi. Il prévoit un EBIT (bénéfice avant intérêts et impôts) ajusté situé entre 465 et 490 millions d'euros pour l'année complète.

Selon les prévisions d'Umicore, l'EBIT ((bénéfice avant intérêts et impôts) ajusté chez Catalysis et chez Energy & Surface Technologies sera bien en dessous du niveau de 2019, tandis que l'EBIT ajusté chez Recycling sera plus élevé. Le troisième trimestre 2020 a été marqué par une nette reprise de l'industrie automobile, pour atteindre des niveaux quasi similaires à ceux de la même période en 2019, après avoir reculé de 35% au cours du premier semestre, détaille Umicore. L'entreprise précise cependant qu'il est difficile de confirmer si le rythme de la reprise sera maintenu. Au troisième trimestre, les volumes et les revenus d'Umicore chez Automotive Catalysts ont bénéficié de la position de marché solide en Chine, en particulier auprès des constructeurs automobiles internationaux. Ces prévisions envisagent que la propagation de la pandémie de Covid-19 n'entraînera pas de nouvelles perturbations majeures dans les opérations ou dans la demande du marché, en particulier en Europe et en Amérique du Nord. A l'ouverture l'action perdait environs 6% à 31,2 euro.