Une start-up belge innove en lançant le "Netflix de l'art" Pierre-François Lovens

© Miysis 3D Mathieu Demeuse n’hésite pas à parler du “Spotify de la photo” ou du “Netflix de l’art” pour qualifier sa création.

“Si vous rentrez dans une pièce où un cadre Ionnyk est accroché à un mur, il est impossible de savoir qu’il ne s’agit pas d’un cadre d’art classique. La technologie utilisée permet aussi de respecter l’intégrité des œuvres originales. Au lieu d’imprimer les photos, on les fait bouger… Et je peux vous assurer que, quand le contenu du cadre change, ça provoque un effet 'wow !' que les gens apprécient beaucoup”, détaille Mathieu Demeuse, CEO et co-fondateur d'Ionnyk.