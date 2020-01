Une usine produisant de l'hydrogène vert s'installera dans la zone portuaire d'Anvers d'ici 2025.

C'est ce qu'ont annoncé lundi les promoteurs du projet le port d'Ostende, DEME Concessions et PMV. Le produit final, l'hydrogène vert, sera d'une part utilisé comme source d'énergie à des fins d'électricité, de mobilité, de chaleur et de combustion et, d'autre part, comme matière première pour centres industriels.