Univercells crée une quatrième filiale dédiée à la production d’ARN et planifie son entrée en Bourse Entreprises & Start-up Pierre-François Lovens

© Univercells Le siège de la nouvelle filiale se trouve à Nivelles, là où est déjà installé Univercells Technologies. Le siège du groupe, lui, est basé dans le Biopark de Gosselies.

La filiale nommée Quantoom Biosciences va se focaliser, en priorité, sur le fameux “ARN” – molécule d’acide ribonucléique –, dont on parle abondamment depuis l’arrivée de la pandémie de Covid. Cette technologie se retrouve au cœur des vaccins développés par Pfizer et Moderna. “En 2020, souligne le cofondateur d’Univercells, l’ARN est devenu une plateforme de vaccins. En quelques semaines, les fabricants ont dû passer du stade de la R&D à celui d’une production massive, ce qui n’est pas simple du tout. Aujourd’hui, il y a un énorme besoin, et donc une opportunité, d’amener des technologies de manufacture ARN. C’est ce qui explique que Quantoom a décidé d’investir, d’abord, dans ce domaine”.