Libre Eco week-end | La start-up de la semaine

On pensait tomber sur un "startupeur" épuisé et déprimé… À l’écran de notre ordinateur, apparaît un type, certes fatigué, mais souriant, enthousiaste, boosté. C’est Maxime Arcari, cofondateur d’Utopix avec Sophie Verhulst. "Les derniers mois n’ont pas été simples", entame-t-il. "Mais on a été à bonne école, celle de Nest’Up (un incubateur auquel ces deux diplômés de l’Ihecs avaient pris part en 2015, NdlR)". Tester, expérimenter, valider, pivoter,… Ils connaissent la méthodologie "lean start-up" sur le bout des doigts ! Et ils en ont eu bien besoin ces six derniers mois.

Un petit flash-back. Utopix, qui a vu le jour en août 2017, a développé une plateforme en ligne qui permet à une entreprise ou une agence (média, communication,…) de réserver un photographe ou un vidéaste professionnel "n’importe où et n’importe quand" pour des shootings professionnels. Utopix se charge de tout : sélection du photographe/vidéaste, briefing, licences d’utilisation, retouches, livraison… Le business décolle assez rapidement. La jeune pousse du Brabant wallon parvient non seulement à constituer un portefeuille de plusieurs centaines de prestataires dans plusieurs pays européens (3 000 aujourd’hui), mais aussi à attirer des clients "corporate" de renom (ING, L’Oréal, Deliveroo, Carrefour, etc.).

Puis vinrent, mi-mars, la crise de Covid et le confinement à la belge. "Le coup d’arrêt a été instantané", raconte Maxime Arcari. "On avait des contrats en cours de signature et, dès le lendemain de l’annonce du confinement, les clients appelaient pour tout annuler." C’est la douche froide. À l’image de l’horeca, les secteurs de l’événementiel et de la communication sont frappés de plein fouet. Le conseil d’administration d’Utopix est réuni en urgence. Entre autres décisions, il est décidé de ne licencier aucun des neuf collaborateurs de la start-up, mais de réduire les coûts au maximum (notamment en mettant les commerciaux en chômage temporaire). M. Arcari prend aussi son téléphone pour contacter un maximum de ses clients. "Je voulais prendre de leurs nouvelles, les entendre par rapport à la situation de crise, voir comment ils envisageaient l’avenir." La démarche surprend, mais s’avérera salutaire.

Un chantier rondement mené

Un peu plus d’un mois après le choc du confinement, Utopix décide de bâtir une offre de live streaming centrée sur la communication et les événements organisés, en Belgique, par des entreprises ou des organisations (congrès, assemblées, débats, annonces commerciales, etc.). "Fin mai, on était opérationnel !," explique le CEO. "Ça veut dire qu’on était en mesure de proposer à nos clients des prestataires pouvant prendre en charge, de façon professionnelle et à un prix abordable, le live streaming d’un événement ou d’une communication." Les clients, encore peu familiarisés avec ce format, apparaissent hésitants. "Ils restent très attachés au présentiel", analyse Maxime Arcari. "Mais, en ciblant des entreprises plus matures, on a déjà pu signer plusieurs contrats, notamment avec une agence liée à la Commission européenne. Notre conviction est que, progressivement, les entreprises belges vont comprendre la nécessité et les avantages de passer à un modèle mixte, entre présentiel et distanciel, pour l’organisation d’événements."

Financièrement, Utopix tient le coup grâce à ses actionnaires (Sambrinvest, Be Angels…) et à l’obtention de nouveaux prêts (banque, Novallia…). "Malgré plusieurs mois d’activité à l’arrêt, on espère faire un chiffre d’affaires aussi bon, même un peu meilleur, en 2020 que l’an dernier (600 000 euros, NdlR)", prédit le CEO. La start-up fourmille aussi de projets. L’un d’eux, annoncé pour octobre, verra le lancement de la première "marketplace" photo/vidéo d’Europe destinée aux petites entreprises. On vous en reparlera.

Ce qu'il faut encore savoir sur Utopix

Utopix a été fondée en 2017 par Maxime Arcari (CEO), Sophie Verhulst (COO) et Matthieu Roy (CTO, lequel a quitté la société en 2019).

Investisseurs: Be Angels, Sambrinvest et le fonds Scale 1 (structure initiée par Be Angels dans laquelle on retrouve des investisseurs privés et institutionnels).

Site: https://www.utopix.com

Particularité: en l’absence de “chief technology officer” (CTO) depuis novembre 2019, Utopix a pu compter sur Nicolas Lair, cofondateur et CTO de Wellnest, pour accompagner le projet live streaming.