La start-up suédoise veut séduire le public avec des machines au design soigné.

Les scooters électriques ont entamé leur percée sur le marché belge. À preuve, l’offre de véhicules partagés qui s’est étoffée à Bruxelles notamment, avec les scooters Felyx et Scooty, "made by NIU". Des machines au look de Vespa, efficaces, limitées à 45 km/h, ce qui les destine aux jeunes disposant du permis AM, ou aux détenteurs d’un permis B (voiture) avide de mobilité citadine. Nous évoquions il y a peu le lancement de la gamme Elektra-Ev par l’entrepreneur belge Didier Borremans. La start-up suédoise Vasslä entend bien le concurrencer avec des machines comparables, dans la même gamme de prix...