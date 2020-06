Libre Eco week-end | Le Face et Profil

Vincent Rousseau, son CEO, fait de Paprika une enseigne de niche qui voit grand. Et loin !

Il a commencé l’année avec 145 magasins (90 "Paprika", 15 "Cassis" et 40 mixtes, tous en propre, sans franchise donc) et il compte bien la terminer avec le même nombre, si pas plus. "On avait signé six baux en Allemagne avant la crise, qu’on va honorer, bien sûr", confirme Vincent Rousseau, CEO de l’entreprise familiale fondatrice des deux marques belges de vêtements pour femmes et de leurs 770 collaborateurs.