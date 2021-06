L’entreprise Vistaprint vient d’annoncer le lancement d’un programme visant à aider les petits entrepreneurs. Baptisé “99 Days of Designs by Vistaprint”, il s’adresse à toutes les petites entreprises de moins de dix employés. Un budget de près de deux millions de dollars a été prévu pour l'occasion.

“Le programme mondial s'adresse aux entreprises de 12 pays. Les petites entreprises de Belgique peuvent poser leur candidature pour être sélectionnées et recevoir un lot comprenant un logo ‘99designs by Vistaprint’, une aide financière de 15 000 euros et des produits Vistaprint. Un coup de pouce bien nécessaire pour les propriétaires de petites entreprises ayant passé l'année dernière dans des circonstances extraordinaires”, informe le communiqué de l’entreprise.

Rafraîchir son image pour la reprise

Les entrepreneurs intéressés peuvent rentrer leur candidature auprès de Vistaprint jusqu’au 7 juillet. Ils devront “démontrer le besoin d'une nouvelle conception de logo et d'une aide financière”. Vistaprint sélectionnera ensuite 99 bénéficiaires qui profiteront de son programme.

"Les propriétaires d'entreprises de toute l'Europe ont passé plus d'un an à s'adapter à des circonstances sans précédent et à faire face à une pression énorme sur leurs activités. Le design jouera un rôle clé dans le rajeunissement des petites entreprises qui commencent à rouvrir leurs portes", explique Nina Coopmans, Country Manager Vistaprint Belgique.

Via ce petit coup de pouce marketing, Vistaprint espère pouvoir aider, à son échelle, à la relance des petits acteurs de l’économie. "Nous savons à quel point un design de qualité peut contribuer à la réussite des propriétaires de petites entreprises", ajoute pour sa part Patrick Llewellyn, PDG de 99designs by Vistaprint. "Mettre en relation les entrepreneurs avec le bon talent créatif est le moment où la magie se produit quand il s'agit de construire une marque et de développer une entreprise.”

Les gagnants seront annoncés à la fin du mois de juillet.