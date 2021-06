Le conglomérat français des médias Vivendi vend 10 % de son label musical Universal Music au milliardaire américain Bill Ackman. Ce dernier a payé quelque 4 milliards de dollars (3,4 milliards d'euros), la transaction valorisant Universal à 35 milliards d'euros, a annoncé lundi Vivendi. Ackman a placé la participation d'Universal Music dans une coquille vide en bourse : le SPAC Pershing Square Tontine Holdings.

Les actionnaires de Vivendi n'ont pas apprécié l'opération et les investisseurs du SPAC ont également réagi avec déception. Pershing Square Tontine prévoit de distribuer des actions Universal Music à ses investisseurs après la cotation prévue de la société musicale à la bourse d'Amsterdam dans le courant de l'année. Ce plan doit être approuvé par les actionnaires de Vivendi le 22 juin.

Alors que l'industrie de la musique se remet d'un marasme qui dure depuis des décennies, Vivendi bénéficie d'un boom des abonnements au streaming musical. Cela a augmenté la valeur de sa collection de musiques anciennes et de celle d'un certain nombre de stars telles que Taylor Swift, Drake, U2 et Post Malone.

L'opération devrait donner à Universal Music une base d'investissement aux États-Unis, en Europe et en Asie.

Ackman avait déjà mis en place son SPAC, un véhicule d'acquisition spécial. Avec cela, il a réussi à lever 4 milliards de dollars. Auparavant, il aurait négocié un rachat avec le site de location de maisons Airbnb. Les SPAC lèvent généralement des fonds sur les marchés des capitaux pour réaliser une acquisition. Il peut s'agir d'une start-up, mais il est plus probable qu'il s'agisse d'une acquisition ou d'une fusion. Un tel fonds est de nature spéculative, notamment parce qu'il ne dispose pas d'un plan d'affaires bien défini.

Depuis la fin de l'année dernière, un consortium dirigé par le chinois Tencent Holdings détient déjà une participation de 20 % dans Universal Music.