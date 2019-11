Alors que c’est la fin d’un suspense haletant sur la levée de fonds nécessaires, la question est de savoir comment le projet de banque citoyenne porté par la coopérative NewB va se concrétiser.

Quelle est la prochaine étape pour devenir une banque ?

Les autorités de contrôle prudentiel de NewB, à savoir la Banque centrale européenne (BCE) et la Banque nationale de Belgique (BNB), avaient souhaité que la levée de fonds soit de minimum 30 millions d’euros. La BCE a jusqu’au mois de février 2020 pour se prononcer sur la demande d’agrément d’établissement de crédit, soit un an après le dépôt du dossier. D’après nos informations, il y a de très fortes chances que la BCE donne son feu vert, ce qui permettra à la banque NewB de voir le jour au printemps prochain.

Quels seront les services proposés et à qui ?

Les services seront uniquement proposés aux coopérateurs, qui sont environ 75 000 actuellement avec un objectif de 175 000 d’ici quelques années.

NewB prévoit de se financer par des dépôts à vue et des carnets de dépôts "non réglementés", nous précise Bernard Bayot, le président de NewB. Dans le contexte actuel des taux historiquement bas, la rémunération sera de 0 %. "Il serait ridicule et pas transparent d’offrir le taux minimum de 0,11 % sur le livret d’épargne réglementé", poursuit Bernard Bayot.

Comme toutes les banques agréées dans la zone euro, NewB bénéficiera d’une garantie bancaire de 100 000 euros maximum.

Au niveau des prêts, ils se limiteront à certaines catégories "pendant la phase de démarrage" : la mobilité douce (achat d’un vélo électrique, par exemple), la performance énergétique et la production d’énergie renouvelable. "Au fur et à mesure, on développera notre offre", poursuit Bernard Bayot. Mais les crédits longs du type hypothécaires sont exclus pendant tout le temps qu’il faudra à la banque pour se consolider.

NewB compte aussi étoffer son offre en produits d’assurance. Et "avant 2021", elle devrait lancer des "produits de placement éthiques propres à NewB". Pas question de mettre du faux durable. "Je serai là pour veiller au grain", explique Bernard Bayot.

Y aura-t-il des agences et des cartes de paiement ?

NewB ne prévoit pas d’ouvrir des agences. Ses deux canaux de distribution seront le digital, qui "est de loin la meilleure formule", mais qui sera complété aussi par le téléphone "pour éviter la fracture numérique. Et cela ne se fera pas à partir d’un call center basé au Maroc ou à Madagascar, mais de nos bureaux à Saint-Josse-ten-Noode". D’ici deux à trois ans, d’autres canaux devraient être développés tels que les agents mobiles. "On veut faire des choses innovantes".

Au niveau de la carte bancaire, elle va proposer une "solution originale" qui consiste à juxtaposer la fonction crédit et débit sur une même carte. Au niveau de l’utilisation des distributeurs (ATM) que les grandes banques font payer très cher, NewB n’exclut pas de rejoindre l’association qui vient d’être créée par plusieurs banques de taille moyenne pour sous-traiter ce service.

En termes de tarification d’un compte à vue, la future banque compte être "ni moins chère, ni plus chère" que le secteur. "On souhaite donner le coût vérité autant que possible".

Que vont gagner ou perdre les coopérateurs ?

Le plan financier de NewB prévoit que la coopérative, qui a déjà accumulé des pertes de 10,7 millions d’euros depuis sa création, continuera à enregistrer des pertes durant les 4 premières années à partir de l’octroi éventuel de l’agrément. Dans le prospectus, il est écrit que "l’investisseur peut perdre une partie ou la totalité du montant investi, en cas de problèmes financiers ou d’insolvabilité de NewB".

Pendant les cinq premières années, aucun dividende ne sera distribué. Et NewB n’estime pas pouvoir donner de précisions quant à la date précise à partir de laquelle elle commencerait à en distribuer, ni sur le montant précis de ces dividendes.

“Des ambitions de taille extrêmement modestes”

De mémoire de banquier, cela fait plus de 60 ans qu’une banque de dépôt a été créée en Belgique. C’était en 1956, quand la caisse d’épargne anversoise Argenta a vu le jour.

Les ambitions de taille de NewB sont “extrêmement modestes”, analyse Eric Dor, Directeur des Études Économiques Ieseg School of Management à l’Université Catholique de Lille. NewB compte sur des dépôts de la clientèle de quelque 115 millions d’euros en 2020 et quelque 278 millions en 2024. “C’est évidemment insignifiant”, poursuit le professeur. Chez BNP Paribas Fortis, les dépôts excèdent 125 milliards d’euros. En termes de nombre de comptes d’épargne, NewB vise une part de marché de 0,2 % en 2024.

Est-il normal que des universités ou des invests publics aient mis de l’argent dans le projet qui pourrait ne jamais rapporter d’argent ? “On peut supposer que ce sont des organismes qui ont de la sympathie pour les intentions du projet. Vu la taille très modeste de celui-ci, c’est plutôt une affaire de symbolique. Les valeurs affirmées par NewB portent sur la responsabilité sociale, l’éthique, la transition écologique, et on peut comprendre qu’elles suscitent une certaine adhésion”, estime Eric Dor.

Certains choix discutables

Pour le professeur, il y a certains choix de la coopérative qui “peuvent toutefois être discutés. Pour des raisons éthiques, NewB a décidé d’éviter d’offrir des produits dérivés, mais c’est une confusion. Par essence, les produits dérivés sont sans connotation éthique, ce sont des mécanismes techniques. Tout dépend de l’usage qu’on en décide. Les produits dérivés peuvent être utilisés comme outils de spéculation comme ils peuvent être utilisés pour répondre à des besoins concrets légitimes. Même une entreprise totalement éthique peut avoir besoin de couvrir son risque de change, par exemple”