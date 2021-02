Voici le livre qui va vous aider à concrétiser votre désir d'entreprendre Entreprises & Start-upInterview Pierre-François Lovens

Ils sont trois : Benjamin Beeckmans, Bruno Wattenbergh et Olivier Witmeur. Trois amis qui enseignent l’entrepreneuriat à la Solvay Brussels School of Economics and Management (une référence parmi les business schools). Tous les trois ont l’entrepreneuriat chevillé au corps. Que ce soit dans le secteur privé ou public, tous ont déjà créé et géré des “boîtes”. Enfin, le trio aime susciter l’envie d’entreprendre, mais aussi accompagner les (futurs) entrepreneurs dans leur cheminement. Nous avons rencontré deux d’entre eux à l’occasion de la publication de Go ! 28 étapes pour développer votre (projet) de start-up, livre rédigé à six mains (*).