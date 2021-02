L’Agence du Numérique (AdN), qui est chargée par le gouvernement wallon de mettre en œuvre la stratégie numérique de la Wallonie, vient de boucler son nouveau Baromètre Digital Wallonia de l’écosystème des start-up numériques et tech en Wallonie . Il s’agit du troisième baromètre de ce type (après ceux parus en 2017 et fin 2018). Les résultats du baromètre 2020 - disponibles en intégralité sur le portail Digital Wallonia - ont été communiqués et commentés en primeur pour La Libre Eco .