Les lauréats de la 9e édition de greenlab.brussels sont connus.

Les candidats entrepreneurs bruxellois de cette nouvelle édition de greenlab.brussels, un accélérateur d’entreprises initié par la région bruxelloise et porté par hub.brussels ont démontré que le confinement pouvait être propice à une nouvelle économie conciliant sens et profit.

Crise sanitaire oblige, le mode de fonctionnement a dû être réinventé, tant dans les suivis des entrepreneurs que dans le déroulé de l'édition. "Il était important pour nous de rester en cette période de confinement aux côtés de ces candidats-entrepreneurs toujours plus motivés à démarrer leur activité", explique Patricia Foscolo, manager BU Sustainable Economy chez hub.brussels.

Les ressources de la digitalisation ont permis à cette saison de se transformer en édition virtuelle tout aussi motivante que la forme présentielle grâce à une adaptation de la longueur et de la périodicité des sessions collectives qui ont été exceptionnellement repensées pour maintenir la dynamique.

Pour Jérémie Lambin, fondateur de Freddy met Curry et candidat-entrepreneur de cette édition, la crise a obligé l’équipe à repenser son modèle d’entreprise. "Initialement notre volonté était de fournir des lunchs zéro déchet aux entreprises mais toutes les entreprises ont fermé... Avec l’aide de notre coach greenlab, nous sommes passés d’une offre B-to-B à une proposition sur mesure durable pour les particuliers. En peu de temps, nous avons construit un site web, testé de nouvelles recettes, trouvé les manières adéquates de livrer les particuliers et surtout trouvé une nouvelle clientèle grâce à d’autres canaux de communication. C’était un bel exercice. On s’en est bien sorti, puisqu’on a stabilisé nos coûts. Au final, on a gagné en notoriété et on a augmenté notre clientèle."

Après avoir assisté au pitch virtuel des équipes finalistes, le jury d’experts, composé de représentants de greenbizz.brussels, Be Angels, la banque Triodos et Lita.co, a rendu son verdict. C'est Beanlife qui remporte le prix greenlab.brussel et remporte trois mois d’hébergement dans l’incubateur Greenbizz et un an d’accompagnement sur-mesure par hub.brussels dans le cadre du programme Mybusinesspass. Beanlife a pour mission de construire une communauté de passionnés qui mangent de la bonne protéine: artisanale, à base de plantes, avec des ingrédients biologiques d'origine locale. Il aura l'opportunité de participer gratuitement à un forum d'investissement Be Angels.

Le projet Natura Mater a obtenu le Prix Triodos Sustainable Impact Award, d’un montant de 2.500 euros. Ce prix a été décerné par la Banque Triodos, pour l’idée et son impact durable direct. Natura Mater a pour vocation d'offrir une alternative aux techniques de construction conventionnelles en commercialisant des matériaux respectueux de l’environnement.

Enfin la boulangerie-brasserie circulaire Janine a reçu le prix du public.