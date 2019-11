Ce qui a permis à l'ONG de dresser une liste des marques générant le plus grand nombre de débris plastiques. Au sommet de ce classement, trône l'entreprise Coca-Cola pour la deuxième année consécutive. Quelque 11.732 déchets de la célèbre marque de soda ont été épinglés dans 37 pays différents. Derrière Coca-Cola, se trouvent Nestlé (4.846 déchets dans 31 pays) et Pepsi Co (3.362 déchets dans 28 pays), comme le rapporte Slate.





Il est toutefois important de souligner que, sur près de la moitié des débris récoltés, il était impossible de déchiffrer la marque originale à cause de l'état de dégradation du produit.

L'ONG Break Free From Plastic a organisé en ce mois de septembre 2019 une collecte géante de déchets. Pas moins de 72.541 bénévoles ont prêté main forte à l'organisme, dans 50 pays, pour y nettoyer les villes, les plages et les eaux. Résultat des courses? Plus de 475.000 pièces de déchets plastiques collectées !