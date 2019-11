Le stress, le bruit, les réseaux sociaux ou encore les bavardages de vos collègues... Les sources de distraction sont nombreuses sur votre lieu de travail.

Selon un nouveau sondage réalisé par Udemy et Toluna , 80% des personnes interrogées affirment que la distraction principale au bureau concerne leurs collègues bavards.

Le bruit généré par les bureaux est le deuxième facteur de perturbation du travail le plus souvent cité, sept répondants sur dix identifient le bruit comme étant la principale influence sur le travail quotidien. Les médias sociaux figurent tout en bas de la liste, mais restent un problème.

La moitié des personnes interrogées pense que l'utilisation des médias sociaux personnels les perturbe au travail bien que la plupart (58 %) explique ne pas en avoir besoin, ces personnes "ne peuvent pas passer la journée sans". Facebook, (65%), Instagram (9%), Snapchat (7%) et Twitter (7%) sont les réseaux les plus prisés.

Un autre élément mis en évidence est le groupe d'âge auquel appartiennent les travailleurs, la génération Y et la génération Z sont effectivement les plus susceptibles de se décrire comme dissipés au travail. Près de trois-quart d'entre-eux se déclarent distraits, 46 % disent qu’ils se sentent démotivés et 41 % qu’ils sont stressés.

Le rapport a révélé que la réduction des distractions sur le lieu de travail augmentait la productivité, la motivation, la confiance en soi et le bonheur général des travailleurs. Alors que les "open space" sont devenus une tendance sur le lieu de travail moderne, de nouvelles études ont mis en doute leur efficacité à créer un environnement de collaboration, beaucoup se plaignant de distractions et d'abus.

Malgré l’omniprésence du problème de la distraction, les travailleurs identifient quelques mécanismes afin de palier ce problème. Pour commencer, la majorité éteint son téléphone ou met celui-ci en silencieux (43%), d'autres privilégient la musique ou des méthodes de relaxation pour se concentrer et enfin, lorsqu'ils sont contraints d'être dans le bruit, les travailleurs effectuent les tâches qui demandent le moins de concentration.