En 2 ans, Euro NCAP a testé plus de 120 véhicules. La Mercedes CLA en sort gagnante.

L’organisme européen chargé d’évaluer la sécurité des véhicules nouvellement mis sur le marché, Euro NCAP, a déjà testé pas moins de 48 véhicules en 2019, et 71 en 2018. Avec à chaque fois des critères d’évaluation qui ne ménagent en rien les véhicules fournis par les différentes marques : des crash-tests, nécessitant parfois jusqu’à quatre véhicules du même modèle, permettent d’établir des notes pour quatre critères : la protection des occupants adultes (pour le conducteur et le passager) ; la protection des jeunes passagers ; la protection des usagers faibles (piétons et cyclistes) ; et enfin l’aide à la sécurité, qui évalue les technologies d’aide à la conduite et d’évitement. Autant de critères qui permettront d’établir une note globale, transformée en étoiles.

Et, à ce petit jeu, c’est la Mercedes CLA qui s’en sort le mieux, avec une protection des passagers adultes de 96 %, des passagers mineurs et des usagers faibles de 91 %, et une aide à la sécurité de 75 %. Elle devance de peu la BMW Z4 et la Tesla Model 3, cette dernière étant boostée par sa bonne note en matière d’aide à la sécurité (94 %). © Mercedes © Tesla

Au sein de la catégorie des citadines, l’Audi A1 et la Renault Clio se partagent la première place devant la BMW Série 1. Côté SUV, c’est le Subaru Forester qui est le plus sûr, selon l’organisme Euro NCAP.

On notera que, dans toute l’histoire des crash-tests réalisés par Euro NCAP, seuls deux véhicules ont obtenu zéro étoile. Tous deux de la même marque : la Fiat Panda en 2018 (avec des notes de 45 %, 16 %, 47 % et 7 % selon les critères cités plus haut) et la Fiat Punto (51 %, 43 %, 52 % et 0 %) en 2017. © Fiat

À l’inverse, on notera que la Mazda CX-30 a obtenu la meilleure note jamais accordée lors des tests Euro NCAP dans la catégorie des passagers adultes, avec une cote de 99 %. © Mazda

