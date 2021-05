L’accord du gouvernement va bien entendu complètement changer la donne, à bref délai. Dès juin 2023, en fait. “Après cette date, la déduction fiscale pour les nouveaux contrats sera progressivement réduite si la voiture n’est pas à émission zéro”, a pointé Mobia, qui réunit les fédérations de mobilité Febiac, Renta (loueurs de voitures) et Traxio (commerce et réparation automobiles). À partir de 2026 cette fois, seuls des véhicules de société électriques pourront bénéficier d’un avantage fiscal. Le choix sera vite fait, mais sera bien moins douloureux qu’aujourd’hui : les constructeurs vont multiplier les nouveaux véhicules électriques à des prix plus abordables, à tout le moins pour les entreprises.