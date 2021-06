Le message “way to ZERO”, allusion à l’absence d’émissions de CO₂ de sa gamme “all electric ID” passe et repasse en boucle sur les panneaux LED entourant la pelouse, évoquant tour à tour les modèles ID.3 et ID.4. De quoi bien marquer le coup sur le plan marketing. C’est en 2017 que la marque Volkswagen est devenue partenaire de l’UEFA, pour un sponsoring couvrant les années 2018 à 2022. “Aucun sport n’est aussi puissant que le football ou ne réunit autant de personnes”, avait expliqué VW. Le coût de ce partenariat serait d’une quinzaine de millions d’euros par an.