Volvo Cars a inauguré jeudi sa nouvelle usine de batteries dans son unité belge située à Gand, où le constructeur doit lancer la production de son premier modèle 100% électrique, la CX40 Recharge P8, dans le courant de l'année 2020.

"Première de nos usines à se doter d'une unité d'assemblage de batteries, Gand joue un rôle précurseur dans la poursuite de la préparation de notre réseau de production à l'électrification", a déclaré pour l'occasion Geert Bruyneel, responsable des opérations de production au niveau mondial chez Volvo Cars.

L'objectif du constructeur est en effet de réduire l'empreinte carbone sur le cycle de vie de chaque véhicule de 40% entre 2018 et 2025, et d'être climatiquement neutre à l'horizon 2040.

Pour y arriver, Volvo Cars va lancer pendant les cinq prochaines année un véhicule électrique par an afin que les véhicules 100% électriques représentent 50% de ses ventes mondiales d'ici 2025, l'autre moitié devant être des hybrides.

Cette nouvelle usine est évidemment accueillie avec bonheur en Flandre et surtout à Gand. "Avec sa nouvelle usine de batteries, Volvo Car Gent, l'un des plus grands employeurs de la ville et du port, fait un grand pas vers le futur. Grâce à cet investissement innovant et durable, Volvo Car Gent contribue à réaliser l'ambition de Gand: devenir la capitale technologique de l'Europe", s'est félicité le bourgmestre Mathias De Clercq.

Gand est l'un des deux sites exploités par Volvo Cars en Europe. Il produit des véhicules depuis 1965 et emploie quelque 6.500 personnes.