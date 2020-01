Il y a non pas du Douwe Egberts mais bien de l’électricité dans l’air entre le groupe commercialisant notamment les cafés Douwe Egberts, Jacqmotte et Senseo et Colruyt. Ce n’est pas la première fois qu’un tel bras de fer entre un distributeur et un fournisseur mène à l’absence de produits en rayons.

On se souvient en effet que les négociations furent âpres également entre Colruyt et Pepsico il y a quelques années, causant là aussi une pénurie de Pepsi et de chips Lays dans la plupart des magasins du groupe. Même chose en 2018, face au groupe Nestlé, causant la disparition momentanée des jambons Herta et du célèbre Nesquik.

(...)